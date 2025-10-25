Campanha de multivacinação segue até 29 de novembro em Aquidauana

Crianças e adolescentes de até 15 anos podem atualizar a caderneta nas unidades de saúde
Vacinação na Estação Ferroviária / O Pantaneiro
A campanha de multivacinação continua em Aquidauana até o dia 29 de novembro de 2025, com o objetivo de atualizar a Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Todas as Unidades de Saúde do município estão realizando a aplicação das doses previstas no calendário nacional.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de manter as vacinas em dia, garantindo a proteção contra diversas doenças e evitando surtos. Pais e responsáveis devem comparecer à unidade mais próxima, levando a caderneta de vacinação e o cartão do SUS.
Além da proteção, a campanha também conta com um incentivo especial: quem se vacinar nesse período vai concorrer a quatro bicicletas. O sorteio será realizado no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.
A ação busca ampliar a cobertura vacinal no município e conscientizar as famílias sobre a importância da imunização infantil e adolescente.
