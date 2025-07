Campo Grande registra novo caso de raiva em morcego

A raiva é uma doença grave, mas evitável / PMCG

A CCZ (Coordenadoria de Controle de Zoonoses) de Campo Grande confirmou nesta terça-feira, 8, a presença de mais um morcego infectado com o vírus da raiva dentro do perímetro urbano da cidade. O animal foi encontrado na região do bairro São Francisco, e o caso acende um novo alerta sobre os cuidados que a população deve tomar ao encontrar morcegos em situações incomuns.

Segundo a CCZ, tem havido um aumento significativo nas solicitações de recolhimento desses animais, o que também tem refletido em um número maior de morcegos testando positivo para a raiva. Embora não haja motivo para pânico, as autoridades reforçam que é fundamental manter a calma e adotar medidas preventivas.