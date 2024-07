Casos de meningite sobem para 12 em Mato Grosso do Sul

Vacinação para público infantil / Divulgação

Nesta terça-feira, 16, a SES (Secretaria Estadual de Saúde) divulgou a atualização do boletim epidemiológico de meningites, revelando um aumento preocupante no número de casos e óbitos no estado. O relatório indica que o número de mortes por meningite subiu para 12 neste ano, o que representa a metade dos dados registrados no ano anterior.

Comparado ao último boletim de maio, o número de óbitos aumentou de nove para 12. Além disso, os casos confirmados cresceram de 40 para 59. As faixas etárias mais afetadas são dos 20 aos 39 anos (20 casos), de 1 a 9 anos (10 casos) e de 40 a 59 anos (10 casos). A taxa de letalidade também apresentou um aumento, alcançando 20,3%.

Dos casos notificados que resultaram positivos, 44 pacientes receberam alta, um caso teve resultado inconclusivo e dois foram atribuídos a óbitos por outras causas.

Vacinação e Prevenção

O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece vacinas eficazes contra as principais causas das meningites bacterianas, incluindo as vacinas pentavalente e BCG.

Segundo informações da SES, a meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que revestem o encéfalo e a medula espinhal, podendo ser causada por bactérias, fungos, vírus ou parasitas.

"As meningites de origem infecciosa, especialmente as bacterianas e virais, são de grande importância em termos de saúde pública, devido à sua alta incidência e potencial para surtos".

A redução no número de casos confirmados nos anos de 2020 e 2021 pode estar relacionada às medidas de distanciamento social, uso de máscaras e melhoria na higiene das mãos adotadas durante a pandemia de covid-19.

Sintomas Comuns

Em adultos, os sintomas incluem febre alta súbita, dor de cabeça intensa, rigidez de nuca, náusea, vômito, intolerância à luz, confusão mental, convulsões, coma e sinais meníngeos.

Em crianças, os sinais incluem febre, abaulamento da fontanela (em bebês), recusa alimentar, apatia ou irritabilidade, reflexos anormais e convulsões.

É fundamental que a população esteja alerta para os sintomas e busque atendimento médico imediato ao suspeitar de meningite, pois o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para melhorar as chances de recuperação e reduzir complicações graves.