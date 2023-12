CAPS de Aquidauana realiza confraternização de Natal para usuários

Divulgação

A quarta-feira, 20, foi diferente, animada, alegre e de muita festa no CAPS de Aquidauana, um momento de interação do usuário e confraternização com a família dos usuários do CAPS.

A confraternização de fim de ano começou logo cedo, com festival de prêmios, seguida de música ao vivo com o cantor sertanejo Brendo, almoço e apresentação da banda de percussão do CAPS, regida pelo maestro Jeilson Freitas.

“Mudamos sempre para melhorar, pois vocês precisam de um olhar especial, e podem ter certeza que a gestão municipal tem esse cuidado especial. Desejo a todos boas festas de fim de ano e que tenham paz e alegria em seus lares”, falou a secretária Patricia Panachuki.

Anterior a esta confraternização, os usuários intensivos acompanhados da equipe do CAPS, realizaram um passeio em Camisão, com direito a Day Use na Pousada da Serra. “Nossa gratidão à diretoria da Pousada da Serra por abrir as portas para receber os nossos usuários”, disse a coordenadora do CAPS, Jéssica Casanova.

Sobre o CAPS Aquidauana

Funciona de segunda a sexta-feira em período integral, acolhe diariamente 35 usuários intensivos, serve café da manhã, almoço e lanche.

Por ser microrregião atende num total mais de 400 usuários, de 5 cidades diferentes, além de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Bodoquena, Nioaque e Dois Irmãos.

Sem recesso, o CAPS, vai parar apenas nos feriados, Natal (25) e Ano Novo (01). A unidade conta com 18 servidores – administrativo, ASG, cozinheiras, assistente social, médico, médico psiquiatra, enfermeira, técnico de enfermagem, enfermeira, artesã, além de importante parceria com a equipe multidisciplinar.

Importante destacar que, os usuários intensivos, que são os que tem atendimento diário e integral, realizam atividades físicas, artesanais, participam de grupos terapêuticos, grupo de cozinha criativa, sendo este último monitorado pelo nutricionista.

O usuário intensivo é aquele que necessita de atendimento diário e integral, enquanto o não intensivo passa por consulta e é liberado.