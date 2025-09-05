Acessibilidade

05 de Setembro de 2025 • 20:26

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Casos de covid-19 voltam a crescer e preocupam especialistas

Doença tem atingido principalmente crianças abaixo de 2 anos

Redação

Publicado em 05/09/2025 às 17:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Governo de MS

O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabo, alertou nesta sexta-feira (5) que a covid-19 continua circulando no Brasil e registra aumento em diversas cidades.

“Não com o mesmo impacto do período da pandemia, mas ela não desapareceu”, afirmou durante a 27ª Jornada Nacional de Imunizações, realizada em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). O evento contou com 90 atividades e palestrantes nacionais e internacionais.

Leia Também

• MS mantém alerta para casos de síndrome respiratória grave por Covid-19

• Vacina brasileira de RNA contra a covid-19 mostra alta eficácia em testes com animais

• Covid-19 já causou 20 mortes em MS em 2025

Segundo Chebabo, a doença hoje atinge principalmente dois grupos: crianças menores de 2 anos, que ainda não tiveram contato com o vírus, e idosos acima de 60 anos, mais vulneráveis pela queda natural da imunidade. As gestantes também integram o grupo de risco.

“Em 2024, tivemos 82 mortes de crianças por covid-19. É um número expressivo, considerando que se trata de uma doença prevenível por vacina”, destacou.

O especialista defendeu ainda a importância da testagem, sobretudo para idosos, imunossuprimidos e grupos mais frágeis, já que ajuda a reduzir riscos de complicações, internações e óbitos. Para pessoas com menor risco, o teste pode ser feito como medida individual em farmácias e laboratórios, auxiliando no acompanhamento da saúde em caso de problemas futuros.

Vacinas combinadas em estudo

O professor da Faculdade de Medicina da USP, Expedito Luna, explicou que a comunidade científica discute a possibilidade de unir, em uma única aplicação, as vacinas contra influenza e covid-19. No entanto, ele afirma que ainda há obstáculos.

Enquanto a gripe segue um padrão sazonal e tem atualização anual definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o coronavírus ainda não apresenta comportamento tão previsível. No Brasil, por exemplo, há dois picos de casos ao ano.

Além disso, a política atual do Ministério da Saúde recomenda duas doses anuais da vacina contra covid-19 para grupos de risco, o que dificultaria a aplicação de uma vacina combinada. “Se fosse decidir pelo Brasil hoje, manteria as vacinas separadas”, disse Luna.

Alta recente nos casos

Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que reúne laboratórios responsáveis por mais de 85% dos exames da saúde suplementar, mostram que os casos de covid-19 aumentaram nas últimas dez semanas. O índice de positividade chegou a 13,2%, o maior desde março.

De acordo com o patologista Alex Galoro, do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed, esse crescimento se deve à queda natural de anticorpos e ao surgimento de novas variantes. “O inverno favorece a transmissão, mas a imunidade adquirida por infecção prévia e vacinação ajuda a evitar picos mais graves”, explicou.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Governo publica edital da PPP do Hospital Regional de MS

SES

Aquidauana recebe ambulância do Governo de MS

Reforma completa

Setor de Nefrologia do HRMS é reformado após investimento de R$ 2,1 milhões

A equipe do setor conta com 34 pessoas, entre enfermagem, médicos e residentes

Terenos

Terenos apresenta projeto do novo hospital

Publicidade

Saúde

Mortes por dengue sobe para 17 em Mato Grosso do Sul

ÚLTIMAS

Economia

Cesta básica tem queda em Campo Grande e alivia bolso do trabalhador

A capital sul-mato-grossense registrou uma redução de 0,20% no custo da cesta básica

Polícia

Idoso condenado por estupro de vulnerável é preso em Camapuã

Ele foi condenado a 24 anos de prisão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo