Casos de covid-19 voltam a crescer e preocupam especialistas

“Não com o mesmo impacto do período da pandemia, mas ela não desapareceu”, afirmou durante a 27ª Jornada Nacional de Imunizações, realizada em São Paulo pela Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm). O evento contou com 90 atividades e palestrantes nacionais e internacionais.

O presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabo, alertou nesta sexta-feira (5) que a covid-19 continua circulando no Brasil e registra aumento em diversas cidades.

Segundo Chebabo, a doença hoje atinge principalmente dois grupos: crianças menores de 2 anos, que ainda não tiveram contato com o vírus, e idosos acima de 60 anos, mais vulneráveis pela queda natural da imunidade. As gestantes também integram o grupo de risco.

“Em 2024, tivemos 82 mortes de crianças por covid-19. É um número expressivo, considerando que se trata de uma doença prevenível por vacina”, destacou.

O especialista defendeu ainda a importância da testagem, sobretudo para idosos, imunossuprimidos e grupos mais frágeis, já que ajuda a reduzir riscos de complicações, internações e óbitos. Para pessoas com menor risco, o teste pode ser feito como medida individual em farmácias e laboratórios, auxiliando no acompanhamento da saúde em caso de problemas futuros.

Vacinas combinadas em estudo

O professor da Faculdade de Medicina da USP, Expedito Luna, explicou que a comunidade científica discute a possibilidade de unir, em uma única aplicação, as vacinas contra influenza e covid-19. No entanto, ele afirma que ainda há obstáculos.

Enquanto a gripe segue um padrão sazonal e tem atualização anual definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o coronavírus ainda não apresenta comportamento tão previsível. No Brasil, por exemplo, há dois picos de casos ao ano.

Além disso, a política atual do Ministério da Saúde recomenda duas doses anuais da vacina contra covid-19 para grupos de risco, o que dificultaria a aplicação de uma vacina combinada. “Se fosse decidir pelo Brasil hoje, manteria as vacinas separadas”, disse Luna.

Alta recente nos casos

Dados da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed), que reúne laboratórios responsáveis por mais de 85% dos exames da saúde suplementar, mostram que os casos de covid-19 aumentaram nas últimas dez semanas. O índice de positividade chegou a 13,2%, o maior desde março.

De acordo com o patologista Alex Galoro, do Comitê Técnico de Análises Clínicas da Abramed, esse crescimento se deve à queda natural de anticorpos e ao surgimento de novas variantes. “O inverno favorece a transmissão, mas a imunidade adquirida por infecção prévia e vacinação ajuda a evitar picos mais graves”, explicou.