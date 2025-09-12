Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 16:38

Saúde

Casos de dengue apresentam queda em Aquidauana

Município está entre os que registraram baixa incidência nas últimas semanas, mas segue em alerta após óbito confirmado pela doença

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 15:59

Prevenção contra dengue / Governo do Estado

O município de Aquidauana apresentou queda no número de casos confirmados de dengue nas últimas duas semanas, conforme dados divulgados no boletim da 36ª semana epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde (SES), publicado na quarta-feira (10).

Segundo o relatório, Aquidauana integra a lista de nove municípios sul-mato-grossenses com baixa incidência de novos casos da doença no período recente. A redução é um indicativo positivo, especialmente diante do cenário estadual, que já contabiliza 13.415 casos prováveis e 7.950 confirmados de dengue em 2025.

Apesar da queda, a SES confirmou um óbito por dengue em Aquidauana neste ano. No total, 17 mortes foram registradas em Mato Grosso do Sul, com outras sete ainda em investigação. A Secretaria destaca que seis das vítimas fatais possuíam comorbidades, o que pode ter agravado o quadro clínico.

Vacinação

A vacinação contra a dengue continua em curso no estado. Até agora, 188.875 doses do imunizante foram aplicadas. Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde um total de 241.030 doses. O público-alvo da campanha são crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações pela doença.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A recomendação das autoridades de saúde é que pais e responsáveis levem os jovens para receber a vacina nas unidades de saúde do município.

Chikungunya

Além da dengue, o boletim traz dados sobre a Chikungunya. Em 2025, já foram registrados 13.789 casos prováveis no estado, com 7.209 confirmações e 71 ocorrências em gestantes. Até o momento, 16 óbitos por Chikungunya foram confirmados em Mato Grosso do Sul.

A SES reforça o alerta para que a população evite a automedicação e procure atendimento médico ao apresentar sintomas compatíveis com dengue ou Chikungunya, como febre alta, dores no corpo e manchas na pele. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para evitar complicações.

