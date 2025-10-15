Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil

São Paulo concentra maior parte das ocorrências
O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (15), os dados sobre as notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até o momento, foram registradas 148 notificações, sendo 41 casos confirmados e 107 ainda em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas.
O estado de São Paulo concentra 60,81% do total, com 33 casos confirmados e 57 em investigação. Até a última atualização, apenas SP, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado confirmações. Agora, Pernambuco também contabiliza casos positivos.
Confira os casos confirmados por estado:
Casos em investigação por estado:
O Ministério da Saúde reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas de origem duvidosa e denuncie a comercialização irregular aos órgãos competentes.
