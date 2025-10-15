Acessibilidade

15 de Outubro de 2025

Saúde

Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil

São Paulo concentra maior parte das ocorrências

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 21:00

Fiscalização em Campo Grande / Governo de MS

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (15), os dados sobre as notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até o momento, foram registradas 148 notificações, sendo 41 casos confirmados e 107 ainda em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas.

O estado de São Paulo concentra 60,81% do total, com 33 casos confirmados e 57 em investigação. Até a última atualização, apenas SP, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado confirmações. Agora, Pernambuco também contabiliza casos positivos.

Confira os casos confirmados por estado:

  • São Paulo: 33
  • Paraná: 4
  • Pernambuco: 3
  • Rio Grande do Sul: 1

Casos em investigação por estado:

  • São Paulo: 57
  • Pernambuco: 31
  • Rio de Janeiro: 6
  • Mato Grosso do Sul: 4
  • Piauí: 3
  • Rio Grande do Sul: 3
  • Alagoas, Goiás e Paraná: 1 cada
  • Até o momento, 8 mortes foram confirmadas, sendo 6 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 10 óbitos seguem sob investigação, distribuídos entre São Paulo (4), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Paraná (1).

O Ministério da Saúde reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas de origem duvidosa e denuncie a comercialização irregular aos órgãos competentes.

