Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil

Fiscalização em Campo Grande / Governo de MS

O estado de São Paulo concentra 60,81% do total, com 33 casos confirmados e 57 em investigação. Até a última atualização, apenas SP, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado confirmações. Agora, Pernambuco também contabiliza casos positivos.

O Ministério da Saúde atualizou, nesta quarta-feira (15), os dados sobre as notificações de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Até o momento, foram registradas 148 notificações, sendo 41 casos confirmados e 107 ainda em investigação. Outras 469 notificações foram descartadas.

Confira os casos confirmados por estado:

São Paulo: 33

Paraná: 4

Pernambuco: 3

Rio Grande do Sul: 1

Casos em investigação por estado:

São Paulo: 57

Pernambuco: 31

Rio de Janeiro: 6

Mato Grosso do Sul: 4

Piauí: 3

Rio Grande do Sul: 3

Alagoas, Goiás e Paraná: 1 cada

Até o momento, 8 mortes foram confirmadas, sendo 6 em São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 10 óbitos seguem sob investigação, distribuídos entre São Paulo (4), Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (1) e Paraná (1).

O Ministério da Saúde reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas de origem duvidosa e denuncie a comercialização irregular aos órgãos competentes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!