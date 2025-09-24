Acessibilidade

24 de Setembro de 2025 • 09:24

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde)

Redação

Publicado em 24/09/2025 às 07:34

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Kamila Ratier

A expansão acelerada dos dados em saúde, muitas vezes fragmentados e pouco integrados, impõe um desafio estratégico à gestão pública: transformar informação em conhecimento qualificado para assegurar decisões oportunas e eficazes. Antecipar crises sanitárias, compreender tendências e transformar informações em indicadores confiáveis deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

Diante dessa realidade, Mato Grosso do Sul passou a contar, desde segunda-feira (22), com o Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual no SUS (Sistema Único de Saúde), o CIEGES MS.

Inaugurado na sede da superintendência de Saúde Digital da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em Campo Grande, o CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), que prevê a criação de centros semelhantes em todas as unidades da Federação.

A iniciativa tem como finalidade apoiar a gestão do SUS por meio de análises qualificadas de dados, produção de indicadores estratégicos e suporte às decisões em tempo oportuno.

Mato Grosso do Sul tem um papel de destaque nesse processo: o Estado foi pioneiro ao sediar o Encontro Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde para discutir a criação dos centros de inteligência, ainda em 2023. O encontro foi decisivo para alinhar estratégias digitais entre os estados e consolidar a visão do Conass de investir em inovação para fortalecer a gestão do SUS. O resultado desse esforço coletivo se concretiza agora com a inauguração do CIEGES MS.

Durante a cerimônia, a secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, ressaltou o simbolismo do momento.

“Hoje é um dia muito importante de celebração. Nós, que fazemos parte do SUS, enfrentamos desafios constantes, a todo momento. E, muitas vezes, acabamos esquecendo de valorizar e celebrar as nossas conquistas. Que este seja, então, um dia de alegria, de reconhecimento dos avanços que já alcançamos e da importância desse novo passo que estamos dando para fortalecer e construir uma saúde pública de cada vez mais qualidade”, afirmou.

Instalado em sede própria e equipado com infraestrutura tecnológica de ponta, o centro reúne profissionais de diferentes áreas da SES. O trabalho multidisciplinar permitirá integrar informações de diversos sistemas, analisar os dados e gerar conhecimento aplicado tanto à rotina da gestão quanto ao enfrentamento de crises e emergências sanitárias.

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o CIEGES é uma iniciativa estratégica que vai transformar profundamente a forma como é gerida a saúde pública.

“Ao converter dados em informação qualificada e integrada, o Centro de Inteligência dá às secretarias estaduais e municipais uma visão clara e em tempo real da realidade sanitária. Isso significa decisões mais rápidas, baseadas em evidências, com respostas mais ágeis e eficazes frente a crises, emergências e demandas do dia a dia. Mais do que um repositório de informações, o CIEGES é uma ferramenta de gestão poderosa, que orienta políticas públicas, fortalece o planejamento e garante que nossas ações cheguem com precisão e eficiência a todas as regiões do estado. Com o CIEGES, proporcionamos um salto na capacidade de governar com inteligência, estratégia e responsabilidade”, assegurou.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Saúde

Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Saúde

Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos

Saúde

Telegram atende AGU e remove canais que vendiam falsa cura para câncer

Aumentam denúncias de imagens sobre abuso sexual infantil no Telegram

Moraes abre inquérito contra dirigentes do Google e do Telegram

PGR pede inquérito contra dirigentes do Google e do Telegram

Saúde

Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon

Publicidade

Saúde

SUS: 76% da população brasileira têm atendimento gratuito de saúde

ÚLTIMAS

Tragédia

Passageiros do acidente aéreo em Aquidauana são identificados

Arquiteto chinês, documentarista e cineasta são as vítimas e estavam envolvidas em projeto audiovisual no Pantanal

Teste

Corumbá é uma das 4 cidades de MS escolhidas para testar novo sistema de alerta da Defesa Civil

Teste será no sábado, às 14h

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo