Mato Grosso do Sul ganha centro de Inteligência SUS

Kamila Ratier

A expansão acelerada dos dados em saúde, muitas vezes fragmentados e pouco integrados, impõe um desafio estratégico à gestão pública: transformar informação em conhecimento qualificado para assegurar decisões oportunas e eficazes. Antecipar crises sanitárias, compreender tendências e transformar informações em indicadores confiáveis deixou de ser um diferencial para se tornar uma necessidade.

Diante dessa realidade, Mato Grosso do Sul passou a contar, desde segunda-feira (22), com o Centro de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual no SUS (Sistema Único de Saúde), o CIEGES MS.

Inaugurado na sede da superintendência de Saúde Digital da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em Campo Grande, o CIEGES MS integra o projeto nacional desenvolvido pelo Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), que prevê a criação de centros semelhantes em todas as unidades da Federação.

A iniciativa tem como finalidade apoiar a gestão do SUS por meio de análises qualificadas de dados, produção de indicadores estratégicos e suporte às decisões em tempo oportuno.

Mato Grosso do Sul tem um papel de destaque nesse processo: o Estado foi pioneiro ao sediar o Encontro Nacional das Secretarias Estaduais de Saúde para discutir a criação dos centros de inteligência, ainda em 2023. O encontro foi decisivo para alinhar estratégias digitais entre os estados e consolidar a visão do Conass de investir em inovação para fortalecer a gestão do SUS. O resultado desse esforço coletivo se concretiza agora com a inauguração do CIEGES MS.

Durante a cerimônia, a secretária adjunta de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, ressaltou o simbolismo do momento.

“Hoje é um dia muito importante de celebração. Nós, que fazemos parte do SUS, enfrentamos desafios constantes, a todo momento. E, muitas vezes, acabamos esquecendo de valorizar e celebrar as nossas conquistas. Que este seja, então, um dia de alegria, de reconhecimento dos avanços que já alcançamos e da importância desse novo passo que estamos dando para fortalecer e construir uma saúde pública de cada vez mais qualidade”, afirmou.

Instalado em sede própria e equipado com infraestrutura tecnológica de ponta, o centro reúne profissionais de diferentes áreas da SES. O trabalho multidisciplinar permitirá integrar informações de diversos sistemas, analisar os dados e gerar conhecimento aplicado tanto à rotina da gestão quanto ao enfrentamento de crises e emergências sanitárias.

Conforme o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, o CIEGES é uma iniciativa estratégica que vai transformar profundamente a forma como é gerida a saúde pública.

“Ao converter dados em informação qualificada e integrada, o Centro de Inteligência dá às secretarias estaduais e municipais uma visão clara e em tempo real da realidade sanitária. Isso significa decisões mais rápidas, baseadas em evidências, com respostas mais ágeis e eficazes frente a crises, emergências e demandas do dia a dia. Mais do que um repositório de informações, o CIEGES é uma ferramenta de gestão poderosa, que orienta políticas públicas, fortalece o planejamento e garante que nossas ações cheguem com precisão e eficiência a todas as regiões do estado. Com o CIEGES, proporcionamos um salto na capacidade de governar com inteligência, estratégia e responsabilidade”, assegurou.

