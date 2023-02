Centro de Saúde da Ladeira inicia vacinação contra hepatite, febre amarela e meningite

Pacientes precisam estar com documentação pessoal / (Foto: Ilustrativa/Fábio Rodrigues/ Agência Brasil)

A Prefeitura de Corumbá inicia nesta terça-feira (1°) atendimento para vacinação no Centro de Saúde da Ladeira. A unidade estará aberta no período da manhã para atualização do cartão vacinal de crianças, adultos e adolescentes.

Os moradores poderão atualizar a caderneta para imunização contra a hepatite, febre amarela, meningite e covid-19, além de outras do calendário de vacina.

O atendimento segue até sexta-feira (3). É necessário estar com os documentos pessoais.