Clima seco aumenta riscos de desidratação e pode piorar problemas dermatológicos

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas sobre os riscos causados pela baixa umidade em diversas partes do país, com maior intensidade no Centro-Oeste e parte do Sudeste, onde a umidade relativa do ar poderá ficar abaixo de 12%. A baixa umidade do ar pode desencadear uma série de problemas dermatológicos, afetando negativamente a qualidade da pele e exigindo cuidados redobrados.

Com a umidade entre 12% e 20% representam um risco potencial para incêndios florestais e problemas de saúde, causando doenças pulmonares, dores de cabeça, ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. Assim, o clima seco e árido pode causar sérios incômodos respiratórios e até dermatológicos.

"O tempo seco compromete a hidratação natural da pele, resultando na perda de água e na deterioração da barreira cutânea, a qual é formada por células e lipídios que têm função protetora. Isso pode levar a alterações na pele, como aspereza, sensação de repuxamento, rachaduras e até infecções", explica a médica dermatologista, Nathalia Murback.

A exposição prolongada ao clima seco pode ainda aumentar o risco de eczemas ou dermatites, que são inflamações cutâneas que se manifestam com vermelhidão, descamação e coceira, e podem acometer grandes áreas da pele. Portanto, é fundamental manter a pele bem hidratada usando cremes ou loções hidratantes e optar por banhos frios a mornos, evitando temperaturas muito quentes que podem agravar o ressecamento. O uso de buchas também deve ser evitado.

Outro aspecto importante, conforme destacado pela especialista, é o uso contínuo de protetor solar. "Os raios UV contribuem para o envelhecimento precoce e aumentam o risco de câncer de pele. Por isso, a aplicação diária de protetor solar é indispensável, mesmo em dias nublados", ressalta a dermatologista.

Para prevenir problemas relacionados ao clima seco, além da ingestão adequada de água e da proteção solar, é importante escolher produtos específicos para cada tipo de pele. "Consultar um dermatologista é importante para desenvolver uma rotina de cuidados personalizada, adaptada às necessidades individuais de cada paciente", conclui a especialista.

Para manter a pele saudável durante a temporada de clima seco, a dermatologista recomenda as seguintes dicas:

Mantenha a pele hidratada: Use cremes ou loções hidratantes regularmente para evitar ressecamento.

Prefira banhos frios a mornos: Evite água quente, que pode agravar o ressecamento da pele.

Evite o uso de buchas: Para não danificar a barreira cutânea.

Use protetor solar diariamente: Proteja a pele dos raios UV, mesmo em dias nublados.

Beba bastante água: A hidratação interna é fundamental para a saúde da pele.

Escolha produtos adequados para seu tipo de pele: consulte um dermatologista para uma rotina de cuidados personalizada.

*Com informações da assessoria