Com baixa adesão, Saúde libera novos grupo para vacinação bivalente

Doses produzidas pela Pfizer / (Foto: Divulgação)

A SES (Secretaria Estadual de Saúde) informou na tarde desta quinta-feira (24) a liberação de novas fases na campanha de vacinação com doses bivalentes contra a covid-19. A baixa adesão do grupo prioritário da fase 1 em Mato Grosso do Sul motivou a ‘xepa’ na imunização de outros moradores.

Segundo a Coordenadora Estadual de Vigilância Epidemiológica da SES, Ana Paula Rezende de Oliveira Goldfinger, objetivo é otimizar as doses que estão em estoque pelos municípios e da validade das vacinas que após o descongelamento tem prazo de 10 semanas.

“Recomendamos aos municípios a flexibilidade na oferta, ainda de modo a respeitar os grupos prioritários elencados em cada fase. Assim, os pacientes pertencentes as fases 1, 2, 3 e 4, neste momento poderão ser atendidas a depender da estratégia de cada município, devendo em caso de escassez, priorizar as fases até que seja enviada novas remessas de imunizante”, recomenda Goldfinger.

O Estado recebeu do Ministério da Saúde 242.196 doses da vacina produzida pela Pfizer, enviadas em duas remessas, sendo o quantitativo necessário para suprir a população estimada da 1ª fase da campanha. Deste total, a SES dispõe de 170 mil doses em estoque na sede da Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica, da SES. E o Ministério da Saúde já sinalizou o envio de mais 200 mil doses da Bivalente para iniciar a imunização do grupo da fase 2 da campanha.

Conforme o levantamento realizado pela SES, até o dia 17 de fevereiro foram aplicadas 4.137 doses da vacina Pfizer Bivalente em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, referente a 1ª fase da campanha da Bivalente que são os idosos com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores destas instituições, imunocomprometidos, indígenas, ribeirinhos e quilombolas.

“Nós recomendamos que os municípios façam a busca ativa deste público ou que a população apta a tomar a vacina procure uma unidade de saúde ou local indicado para receber a dose de reforço da Bivalente”, finaliza Ana Paula.

Etapas

Fase 1: pessoas de 70 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (abrigados e os trabalhadores dessas instituições); imunocomprometidos; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas;

Fase 2: pessoas de 60 a 69 anos;

Fase 3: Gestantes e puérperas;

Fase 4: Trabalhadores da saúde;

Fase 5: Pessoas com deficiência permanente.

As pessoas que não fazem parte do grupo prioritário para as vacinas bivalentes e não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalente incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.