SES promove Seminário Novembro Azul

Mês é alusivo a saúde do homem / Alvaro Rezende

O mês de novembro é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de próstata e à saúde do homem como um todo. Neste sentido, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da gerência da Saúde do Homem, realiza nesta segunda-feira (6) o Seminário Novembro Azul, na Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

Conforme a gerente da Saúde do Homem da SES, Fernanda Lamera, o seminário é uma maneira de fortalecer os relacionamentos já existentes, reforçando a importância da saúde do homem como um todo e não somente no Novembro Azul, mas durante todo o ano.

“Aproveitamos esse momento para sensibilizar a população masculina, gestores, profissionais de saúde e a sociedade, quanto ao autocuidado e cuidado integral, considerando os fatores socioculturais relacionados à masculinidade, que repercutem sobre as condições de saúde dessa população”.

O evento contará com a participação dos coordenadores da saúde do homem dos municípios, maternidade, instituições de ensinos entre outros órgãos da sociedade. O seminário abordará temas relevantes para a saúde masculina como a importância da prática regular de exercícios físicos, alimentação balanceada e o combate ao sedentarismo que, além de auxiliar na prevenção de doenças, promove bem-estar e qualidade de vida, entre outros assuntos.

Confira a programação:

8 horas – Abertura

Palestra: Saúde do homem e longevidade – Dr. João Juveniz

Palestra: Homens par um novo mundo – Dr. Eduardo Gomes de Araújo

Palestra: Hormônios no cenário masculino – Dra. Ana Carolina Wanderley Xavier

Intervalo para almoço

13 horas – Palestra: Uso da Cartilha de serviços da APS com recorte para sobrepeso e obesidade para a saúde do homem – Dra. Inara Pereira da Cunha e Débora Sodré Gonçalves Carneiro

Palestra: A importância da prevenção nas doenças cardiovasculares – Dr. Gustavo Anzolin Barreiros

Palestra: Política da Saúde do Homem – Fernanda Lamera

Palestra: Prevenção contra acidentes de trânsito – PRF Lucas Neto.

Novembro Azul

Novembro Azul é o nome dado ao movimento internacional criado para a conscientização do câncer de próstata e alertar os homens da importância do diagnóstico precoce. Criado em 2003, o mês de novembro foi escolhido devido ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, celebrado no dia 17 de novembro.

No entanto, para o Ministério da Saúde a campanha Novembro Azul é uma oportunidade para, ao longo do mês, trabalhar a saúde do homem como um todo, reforçando a importância dos cuidados, prevenção do câncer de próstata e doenças em geral e incentivando os homens a buscarem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde).