Com foco nos profissionais da saúde, SES promove seminário sobre hepatites virais

Em alusão a Campanha "Julho Amarelo”, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da área técnica de IST/Aids e Hepatites Virais realiza o "1º Seminário Sul-Mato-Grossense de Hepatites Virais" com apoio do município de Campo Grande. O seminário acontece, nesta sexta-feira ,28, às 13h20, no Auditório LAC, localizado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), na Capital.

Segundo a gerente de IST/Aids e Hepatites Virais da SES, Alessandra Salvatori, as hepatites virais são doenças que representam um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo por serem doenças que nem sempre apresentam sintomas e, por isso, a dificuldade do diagnóstico e do tratamento em tempo oportuno.

“Para prevenir as hepatites virais é importante ter as medidas de higiene pessoal e de saneamento básico, evitar o compartilhamento de materiais de uso pessoal, como escova de dente e alicate de unha, além de utilizar preservativo em todas as relações sexuais”, explica Salvatori.

A SES auxilia os municípios em ações importantes a fim de fortalecer a luta contra as hepatites virais. Entre as principais ações estão:

Distribuição de testes rápidos para triagem das hepatites virais para todos os munícipios;

Distribuição de insumos de prevenção (preservativo externo e interno e gel lubrificante);

Distribuição de medicamentos para os munícipios sede de SAE (Serviços de Atendimento Especializado) com objetivo de proporcionar o tratamento em tempo e forma adequada;

Distribuição das vacinas para hepatite tipos A e B.

"Julho Amarelo" é o mês de conscientização e combate às hepatites virais e o Dia Mundial das Hepatites Virais, comemorado no dia 28 de julho. Assim, a SES alerta para o avanço da doença e reforça sobre a importância da conscientização da população com a adoção de medidas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento.

1º Seminário Sul-Mato-Grossense de Hepatites Virais

Durante o ‘1º Seminário sul-mato-grossense de Hepatites Virais’ serão abordados assuntos de relevância para que o Estado consiga alcançar a meta de eliminação das hepatites B e C como problema de saúde pública até o ano de 2030. Participam do evento profissionais de saúde dos 79 municípios do estado.

Confira a programação: Confira a programa completa