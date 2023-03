Com incubadora na viatura, recém-nascido é levado para tratamento no HR

Transporte especializado / Divulgava

Um recém-nascido de apenas 24 dias foi transferido de Dois Irmãos do Buriti para o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, em Aquidauana. A transferência contou com suporte de uma viatura com incubadora neonatal.

O hospital reforçou que, mesmo sendo rotina o transporte de pacientes que precisam de transferência para outros hospitais, cada deslocamento é uma corrida contra o tempo e cada paciente é como se fosse único.

A transferência aconteceu na tarde de quarta-feira (1), pois o bebê foi encaminhado para acompanhamento de um médico pediatra, já que Dois Irmãos do Buriti está na microrregião de Aquidauana, que dispõe de alguns especialistas para atender nossos pacientes.

Com a vaga autorizada, os profissionais prepararam a UTI Móvel para transportar nosso pequeno, com os mesmos cuidados da área vermelha, garantindo sua estabilidade e segurança até a chegada ao Hospital Regional Dr Estácio Muniz, com direito a incubadora neonatal de transporte, que mantém as condições de temperatura do recém-nascido dentro dos padrões, através do sensor de temperatura, garantindo a preservação da saúde do bebê.

Todo serviço foi feito priorizando o bem-estar e, ao chegar no hospital de referência, a criança foi entregue ao especialista e sua equipe com toda estrutura e protocolo cumprido com relatório do atendimento, exames laboratoriais e de imagem.