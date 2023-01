Com investimento de R$ 506 mil, Aquidauana recebe duas ambulâncias

Viatura irá atender distritos da região / Divulgação

Aquidauana recebeu na manhã desta quarta-feira (11) duas ambulâncias de saúde que vão reforçar o atendimento na cidade. O investimento é ultrapassa os R$ 506 mil. A entrega foi feita no pátio da prefeitura para a Secretaria de Saúde e Saneamento de Aquidauana.

A primeira ambulância é de modelo S-10 Chevrolet a diesel, traçada e preparada como Semi-UTI, no valor de R$ 280.598, 70. O veículo foi adquirido com aporte financeiro do município e vai atender os distritos de Camisão e Piraputanga.

A segunda ambulância é de modelo Mercedes Benz-Sprinter que será preparada como UTI Móvel e poderá também ser usada como UTI Néo Natal. Ela teve o custo de R$ 225.870, 72.

Os recursos para a aquisição deste veículo são do Governo do Estado na gestão do ex-governador Reinaldo Azambuja