Com novo equipamento, HRMS retoma exames de cateterismo

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, retomou os exames de cateterismo com a instalação do angiógrafo, o novo aparelho de hemodinâmica. A conclusão aconteceu na terça-feira,16.

Foram investidos mais de R$ 2,8 milhões com auxílio de emenda parlamentar para a aquisição do aparelho.

A equipe do setor de imagem do hospital recebeu treinamento e os exames já foram iniciados ainda na terça-feira. Pelo menos onze exames estão agendados, sendo quatro de cateterismo e sete de arteriografia cerebral.

Sobre a demanda de exames e tratamentos a serem realizados com o novo aparelho de hemodinâmica, a diretora presidente do HRMS, Marielle Alves Corrêa Esgalha, explica que o hospital seguirá a demanda de pacientes internados e regulados pelo município.

“Ficamos um período sem realizar os procedimentos no hospital e agora vamos retomar até que todos sejam atendidos. É importante destacar que somos um hospital que atende pacientes devidamente regulados”, afirmou.