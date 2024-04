Com R$ 1,6 milhão em recursos próprios, prefeitura entrega posto Duque de Caxias

Entrada da unidade reformada / Fotos: Ronald Regis/O Pantaneiro

Na manhã desta sexta-feira, 12 de abril, ocorreu a solenidade de inauguração da reforma do Posto de Saúde da Duque de Caxias, o maior em estrutura física entre todos os postos da região. Este posto abriga as ESF (Estratégias de Saúde da Família) Cândido Pinheiro Filho e João Jorge Carneiro.

Com um investimento de pouco mais de R$ 1,6 milhão, proveniente integralmente dos recursos municipais, a obra foi concluída e o posto reabriu suas portas para atender à comunidade. O espaço foi completamente reorganizado, com salas climatizadas, novas estruturas de cobertura e um ambiente mais seguro e acolhedor tanto para os pacientes quanto para as equipes das ESF.

O prefeito Odilon Ribeiro destacou que a obra enfrentou desafios, incluindo atrasos devido a problemas com empresas contratadas, o que exigiu uma nova licitação por parte da prefeitura. No entanto, após a espera, o posto reabre com melhorias significativas, proporcionando um ambiente mais bonito, funcional e organizado para todos.

"Muito feliz hoje entregando essa obra do posto de saúde, o maior da cidade, que atende o maior número de população é esse aqui. (Foi) uma obra complexa. (Na primeira licitação), a empresa abandonou a obra, tivemos que relicitar, realinhar os preços. Foram quase três anos de obra, mas essa novela acabou e está entregue para nossa comunidade do bairro Alto. Estou muito feliz, foi uma obra feita com muito carinho, muita dedicação. Agora, são dois postos de saúde que atende muita gente, que tem dentista, médicos, enfermeiros, agentes de saúde. Uma equipe toda preparada para atender. E é um dia muito especial, porque é uma obra muito importante pra nossa cidade", disse ao O Pantaneiro. Com o investimento, foram realizadas substituições na parte elétrica, hidráulica e sanitária, instalação de medidas de prevenção contra incêndios, troca completa da cobertura do prédio, entre outras melhorias. Além disso, foram feitas reconstruções no calçamento interno e externo da unidade, instalação de uma nova sala para atendimento odontológico e para a Equipe Multidisciplinar, e a inclusão de paisagismo e sinalização visual para tornar o ambiente ainda mais acolhedor.

A solenidade contou com a presença de autoridades locais, vereadores, defensores públicos e membros da comunidade. Ao final do evento, todos puderam participar do descerramento da placa de inauguração e visitar as instalações reformadas do posto de saúde, além de conhecer a equipe que atuará no local.