Começa vacinação contra gripe em ESfs de Aquidauana para grupos prioritários

Campanha de Imunização contra a Influenza em Mato Grosso do Sul

Começa em Aquidauana a vacinação contra gripe para os grupos prioritários. As doses estão disponíveis em todas as ESFs do município.

Conforme a Campanha Nacional Contra Influenza, pode se vacinar:

Crianças de 6 meses a 5 anos completos;

Trabalhadores da saúde;

Gestantes e puérperas;

Professores de ensino básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis;

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte coletivo e portuários;

Funcionários do sistema carcerário;

Internos e adolescentes em sistema educacionais privado de liberdade de 12 a 21 anos.



Os moradores devem estar com os documentos de identificação na hora na vacinação.