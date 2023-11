Comunica SES: segunda turma inicia treinamento de comunicação em saúde

Divulgação

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Assessoria de Apoio à Comunicação, deu início nesta segunda-feira, 20, à mais uma turma do Comunica SES, projeto que vista a capacitação de gestores da área da saúde e aprimorar habilidades em comunicação.

Durante a abertura, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões, destacou a importância da capacitação. “Nós que somos profissionais da saúde, que temos a responsabilidade de planejar e executar as ações de saúde, também temos a obrigação de comunicar adequadamente com o nosso público. Alguns já nascem com o dom, mas outros precisam desenvolver essa ferramenta, a comunicação”, afirmou o secretário aos integrantes da segunda turma do Comunica SES.

A supervisora de Relações Institucionais da Secretaria Executiva de Comunicação, Karina Vilas Boas, parabenizou a iniciativa de capacitar gestores através do projeto.

"A transversalidade do projeto do Governo do Estado passa por momentos importantes como esse, pois é quando trocamos experiências, sanamos dúvidas coletivas e nos aproximamos mais de todas as áreas. A nossa proposta de comunicação integrada na Secom, que tem à frente o secretário executivo Frederico de Souza, defende justamente isso, oportunizar muito diálogo e transparência. Então parabenizamos a SES pela construção e execução desta ação que fortalece e muito a comunicação institucional”, afirmou.