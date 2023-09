Confira os pontos de vacinação deste sábado, em Aquidauana

Com quase 10 pontos de vacinação, Aquidauana promove o dia D da imunização até as 16h deste sábado (16). O objetivo da campanha, que acontece em todo o Mato Grosso do Sul, é incentivar a atualização da caderneta de vacina de crianças, adultos e idosos.

Segundo a Prefeitura Municipal, em Aquidauana, as ESFs que estarão de plantão das 8h às 16h, neste sábado são: Célia Vaz, Cláudio Fernando Stella, Izaura Baes, João André Madsen, José Vória, Nova Aquidauana, Tiago Bogado, Vila Pinheiro e Distrito de Taunay.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Patrícia Panachuki, é de suma importância manter a carteira de vacina em dia, sobretudo para as crianças.

“Manter a carteira de vacina em dia é obrigatório e, no caso das crianças, é uma atitude de amor dos pais para com o filho, cuidando da sua proteção. As vacinas salvam vidas e previnem inúmeras doenças. Por isso, fizemos esse chamamento bem de perto, levando o Zé Gotinha nas CMEI’s e Escolas Municipais, para que as crianças percam o medo e também conscientizem e chamem toda família”, explicou a secretária .



Confira os pontos de vacinação: