Corumbá amplia consultas e procedimentos oftalmológicos no município

Sra. Serafina Paz durante consulta / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o número de atendimentos em oftalmologia. O município passa a oferecer 1.040 consultas por mês e 23 tipos de procedimentos, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso da população ao cuidado com a saúde ocular.

Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Especialidades Médicas, Hospital de Olhos de Corumbá, Instituto de Olhos de Corumbá e Clínica Pronto Clin.

Segundo a Secretaria de Saúde, o agendamento é feito diretamente nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS). O paciente apresenta a solicitação médica, e a equipe local verifica a disponibilidade de vagas no sistema, já realizando o agendamento da consulta ou do procedimento, quando necessário.

A pasta também firmou parceria com a Secretaria de Educação para encaminhar estudantes da Rede Municipal de Ensino a consultas especializadas. Trinta alunos já foram incluídos no novo fluxo.

Moradores começaram a ser beneficiados com a ampliação. Entre eles está Serafina Paz, de 73 anos, atendida no Hospital de Olhos de Corumbá. Antes, pacientes com casos semelhantes precisavam se deslocar até Campo Grande para o tratamento.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!