Corumbá amplia consultas e procedimentos oftalmológicos no município

Serviço oferece mais de mil atendimentos mensais e reduz tempo de espera
Sra. Serafina Paz durante consulta / Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o número de atendimentos em oftalmologia. O município passa a oferecer 1.040 consultas por mês e 23 tipos de procedimentos, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso da população ao cuidado com a saúde ocular.
Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Especialidades Médicas, Hospital de Olhos de Corumbá, Instituto de Olhos de Corumbá e Clínica Pronto Clin.
Segundo a Secretaria de Saúde, o agendamento é feito diretamente nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS). O paciente apresenta a solicitação médica, e a equipe local verifica a disponibilidade de vagas no sistema, já realizando o agendamento da consulta ou do procedimento, quando necessário.
A pasta também firmou parceria com a Secretaria de Educação para encaminhar estudantes da Rede Municipal de Ensino a consultas especializadas. Trinta alunos já foram incluídos no novo fluxo.
Moradores começaram a ser beneficiados com a ampliação. Entre eles está Serafina Paz, de 73 anos, atendida no Hospital de Olhos de Corumbá. Antes, pacientes com casos semelhantes precisavam se deslocar até Campo Grande para o tratamento.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Brasil recebe lote de medicamento para tratar câncer de mama no SUS
SUS fará cirurgia de câncer de próstata por robô
Aquidauana realiza mesa redonda sobre prevenção e tratamento do câncer
Polícia
Operação da Energisa e Polícia Militar no bairro Tarumã combate irregularidades que colocavam moradores em risco
Polícia
Droga era transportada em um Jeep Renegade roubado em Goiás
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS