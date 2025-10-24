Acessibilidade

24 de Outubro de 2025 • 21:21

Saúde

Corumbá amplia consultas e procedimentos oftalmológicos no município

Serviço oferece mais de mil atendimentos mensais e reduz tempo de espera

Publicado em 24/10/2025 às 18:39

Sra. Serafina Paz durante consulta / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o número de atendimentos em oftalmologia. O município passa a oferecer 1.040 consultas por mês e 23 tipos de procedimentos, com o objetivo de reduzir o tempo de espera e facilitar o acesso da população ao cuidado com a saúde ocular.

Os atendimentos estão sendo realizados no Centro de Especialidades Médicas, Hospital de Olhos de Corumbá, Instituto de Olhos de Corumbá e Clínica Pronto Clin.

Segundo a Secretaria de Saúde, o agendamento é feito diretamente nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS). O paciente apresenta a solicitação médica, e a equipe local verifica a disponibilidade de vagas no sistema, já realizando o agendamento da consulta ou do procedimento, quando necessário.

A pasta também firmou parceria com a Secretaria de Educação para encaminhar estudantes da Rede Municipal de Ensino a consultas especializadas. Trinta alunos já foram incluídos no novo fluxo.

Moradores começaram a ser beneficiados com a ampliação. Entre eles está Serafina Paz, de 73 anos, atendida no Hospital de Olhos de Corumbá. Antes, pacientes com casos semelhantes precisavam se deslocar até Campo Grande para o tratamento.

