Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Atendimento acontece das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma semanal de atendimento das salas de vacina, válido até a próxima sexta-feira, 26.

O horário de funcionamento regular é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Entre as vacinas disponíveis estão as doses contra dengue (para adolescentes de 10 a 14 anos), influenza, sarampo, HPV e imunizantes de rotina.

As unidades com atendimento normal são:

ESF Padre Ernesto (Bairro Dom Bosco)

ESF Popular Velha (Bairro Popular Velha)

ESF Rosimeire Ajala – Beira Rio (Centro)

ESF Bonifácio Tiaen (Bairro Padre Ernesto Sassida)

ESF Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)

ESF Pedro Paulo II (Centro)

ESF Ênio Cunha I (Bairro Cervejaria)

ESF Gastão de Oliveira (Bairro Maria Leite)

ESF Luís Fragelli (Bairro Universitário)

ESF Rurais (conforme programação)

Algumas unidades terão horários diferenciados:

ESF Nova Corumbá (Bairro Kadwéus): atendimento noturno, das 18h às 21h30

ESF Angélica Anache (Bairro Vitória Régia): atendimento no período da tarde, das 13h30 às 16h30

