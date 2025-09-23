Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 18:26

Saúde

Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Atendimento segue em diferentes unidades de saúde do município

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 17:59

Atendimento acontece das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 / Foto: Clóvis Neto/PMC

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma semanal de atendimento das salas de vacina, válido até a próxima sexta-feira, 26.

O horário de funcionamento regular é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.

Entre as vacinas disponíveis estão as doses contra dengue (para adolescentes de 10 a 14 anos), influenza, sarampo, HPV e imunizantes de rotina.

As unidades com atendimento normal são:

  • ESF Padre Ernesto (Bairro Dom Bosco)
  • ESF Popular Velha (Bairro Popular Velha)
  • ESF Rosimeire Ajala – Beira Rio (Centro)
  • ESF Bonifácio Tiaen (Bairro Padre Ernesto Sassida)
  • ESF Walter Victório (Bairro Cravo Vermelho)
  • ESF Pedro Paulo II (Centro)
  • ESF Ênio Cunha I (Bairro Cervejaria)
  • ESF Gastão de Oliveira (Bairro Maria Leite)
  • ESF Luís Fragelli (Bairro Universitário)
  • ESF Rurais (conforme programação)
  • Algumas unidades terão horários diferenciados:
  • ESF Nova Corumbá (Bairro Kadwéus): atendimento noturno, das 18h às 21h30
  • ESF Angélica Anache (Bairro Vitória Régia): atendimento no período da tarde, das 13h30 às 16h30

