Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Atendimento segue em diferentes unidades de saúde do município
Atendimento acontece das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30 / Foto: Clóvis Neto/PMC
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma semanal de atendimento das salas de vacina, válido até a próxima sexta-feira, 26.
O horário de funcionamento regular é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h30.
Entre as vacinas disponíveis estão as doses contra dengue (para adolescentes de 10 a 14 anos), influenza, sarampo, HPV e imunizantes de rotina.
As unidades com atendimento normal são:
