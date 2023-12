Saúde de Corumbá divulga cronograma de vacinação para o fim do ano

Moradores devem ficar atentos ao calendário / Foto: Renê Marcio/ PMC

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na sexta-feira, 22, o cronograma especial de funcionamento das salas de vacinação durante os recessos natalino e fim de ano.

Mesmo durante as festividades, as vacinas do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis de 26 dezembro a 6 de janeiro de 2024.

Confira:

De 26 a 29 dezembro, das 7h15 às 10h45 e 13h15h às 16h45

Walter Victório

Humberto Pereira

Bonifácio Tiaen

Simone Flores

Breno de Medeiros (13h15 às 20h)

Dia 30 de dezembro

Centro de Saúde da Ladeira, das 8h às 13h

De 2 a 5 de janeiro, das 7h15 às 10h45 e 13h15h às 16h45

Padre Ernesto

Ênio Cunha

Rosimeire Ajala

Angélica Anache

Gastão de Oliveira

Dia 6 de janeiro