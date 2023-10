Corumbá realiza campanha de vacinação para moradores e animais domésticos

Vacinação em Corumbá / Divulgação

Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, disponibiliza no sábado, 28, três pontos para realização de campanha de multivacinação.

Conforme o cronograma, das 8h às 13h, as vacinas do Calendário Nacional de Imunização estarão disponíveis na ESF Bonifácio Tiaen, na rua Pastor Carlhos Padilha de Siqueira s/n (bairro Padre Ernesto Sassida), e na ESF Jardim dos Estados, na rua Marechal Floriano, lote 18, n°3550, no bairro Popular Nova.

Das 14h às 17h30, a vacinação estará disponível na Igreja São Benedito, localizada na rua Mato Grosso, n° 565, no bairro Universitário. A campanha de Multivacinação é para todas as idades (crianças, adolescentes, adultos e idosos). A vacinação é gratuita e disponibilizada pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Vacinação cães e gatos

Para cães e gatos, acampanha de vacinação antirrábica acontece das 8h às 13h, na Igreja São Vicente de Paulo, que fica na rua Teodomiro Serra, n° 494, no bairro Popular Velha.