Corumbá realiza multivacinação no sábado

Vacinação infantil / Agência Brasil

Moradores de Corumbá terão quatro pontos de imunização contra dengue, covid-19, gripe e todas as outras vacinas do calendário, no sábado, 30.

A vacinação contra a Influenza é para:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Idosos com 60 anos ou mais

Gestantes

Puérperas

Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo

Portuários

Professores

Povos indígenas

Pessoas com doenças crônicas ou com deficiência permanente

Quilombolas

Todos os grupos prioritários definidos no PNI.

Os moradores devem levar a carteira de vacinação e documentos pessoais. Confira os locais: