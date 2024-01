Corumbá realiza primeira campanha de doação de sangue em 2024

Doação de sangue / Ilustrativa

A Prefeitura de Corumbá anunciou a primeira campanha de doação de sangue deste ano, com início na quinta-feira, 1°. A maior necessidade é pelo tipo sanguíneo O+.

O Núcleo fica localizado na rua Colombo, nº 1.250, na mesma quadra da Santa Casa, e os atendido será por livre demanda, sem necessidade de agendamento, das 7h às 13h.

A campanha continua na semana seguinte no dia 8 de fevereiro. Ao longo do mês de janeiro, o local não ficou fechado, já que a Secretaria Estadual de Saúde manteve uma equipe atendendo, porém, as coletas de sangue para doação não foram realizadas porque a maior parte da equipe técnica estava em férias.

"O município também faz o transporte das bolsas coletadas para o Hemosul Campo Grande, onde elas ficam armazenadas e distribuídas para todo o Mato Grosso do Sul. A Secretaria de Saúde de Corumbá esclarece ainda que, mesmo as bolsas de sangue sendo coletadas no Núcleo Hemoterápico da cidade, são obrigatoriamente fracionadas e enviadas para o Hemosul para serem distribuídas.