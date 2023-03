Corumbá recebe 3,6 mil doses e inicia vacinação contra influenza

Atendimento segue até 16h45 / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Corumbá recebe na próxima quarta-feira,29, cerca de 3.627 doses de vacina contra influenza. O início da vacinação aos moradores está previsto para a partir das 13h, nas unidades de saúde da cidade.

Conforme o município, podem se vacinar crianças de 6 meses até 5 anos 11 meses e 29 dias; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico a superior; povos indígenas; idosos 60 anos ou mais; profissionais das forças de Segurança e Salvamento; profissionais das forças armadas; doenças crônicas não transmissíveis ou outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; população privada de liberdade e seus trabalhadores.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que o cronograma das Salas de Vacinas para o período que vai até 31 de março, traz o atendimento nas UBSF das 7h15 às 10h45 e das 13h15 às 16h45. No sábado, 1° de abril , o atendimento no Centro de Saúde da Ladeira será das 08h às 13 horas.

Salas de vacinação: ESF Walter Vitorio; ESF Lúcia Maria (13h às 20h); ESF Breno de Medeiros; ESF Popular Velha; ESF Luiz Fragelli; ESF Padre Ernesto Sassida; ESF Rosimeire Ajala; ESF Humberto Pereira; ESF Gastão de Oliveira; ESF Enio Cunha 1 (Dia 30/03 Sala de Vacina Fechada dia todo Referente Ciclo Saúde); e ESF Bonifácio Tiaen (Dia 30 Ciclo Saúde, retorna atendimento no período vespertino).