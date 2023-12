Covid-19: SES recomenda dose de reforço da vacina Bivalente para idosos

Pacientes são mais vulneráveis em caso de infecção / Ses-MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) amplia a vacinação contra a Covid-19 com a segunda dose de reforço da vacina Bivalente para pessoas com 60 anos ou mais e imunocomprometidos acima de 12 anos de idade que tenham recebido a última dose da vacina há mais de 6 meses, em Mato Grosso do Sul.

A medida para prevenção e controle da Covid-19 passa a valer a partir desta quarta-feira (6) em todo o Estado após recomendação do Ministério da Saúde. Conforme a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, a vacinação é fundamental para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença.

“As vacinas têm uma durabilidade em cada organismo, que varia de seis a nove meses, e em especial às pessoas idosas e imunocomprometidas, que já possuem o sistema imunológico prejudicado. Quem tomou a vacina há seis meses ou mais precisa fazer um reforço, tomar novamente a vacina bivalente. Lembrando que são para apenas esses dois grupos que existe essa recomendação”.

As vacinas contra a Covid-19 estão disponíveis nos 79 municípios do Estado. Procure uma unidade de saúde do seu município e atualize a sua carteira vacinal.