CRAS II realiza palestra e arraiá para gestantes do Projeto Cegonha

Doação feita para moradoras / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira , 29 o CRAS II, no Bairro Nova Aquidauana realizou um encontro com as gestantes atendidas na unidade, aproveitando a temática de junho, foi realizado um arraiá.

Com o prédio todo decorado em clima de São João, aconteceu o encerramento das atividades do primeiro semestre do Projeto Cegonha, com a entrega de kit maternidade, palestra e alongamentos físicos com a equipe Multidisciplinar e, também, foi compartilhado um lanche com comidas típicas.

As gestantes ouviram atentamente todas as orientações, puderam fazer maquiagem e designer de sobrancelha e, ao final, participaram do sorteio de brindes. Tudo organizado pela equipe do CRAS II, visando motivar as gestantes a participarem do grupo e à interação e troca de experiência entre elas.

A primeira-dama Maria Eliza e a secretária municipal de Assistência Social – Josilene Rodrigues, estiveram participando do encontro, junto com a equipe da Assistência Social e, aproveitaram, também, para conversar com as futuras mamães.

“Desejamos que vocês tenham uma boa hora (parto) e, também, recebam estes kits-bebês com carinho, pois foram confeccionados com capricho pelas servidoras do projeto Bazar Solidário. Saibam que estamos sempre aqui para atender vocês no que for possível”, pontuou a secretária de Assistência Social, Josilene.

*Com assessoria de imprensa.