Criança de 5 anos morre de covid-19 em Campo Grande

Criança morreu de covid-19 em Campo Grande / OMS/ Divulgação

Uma criança de 5 anos morreu devido à complicações da Covid-19, em Campo Grande. Segundo o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde) outros quatro idosos também morreram pela doença nos últimos 7 dias.

A menina de Campo Grande morreu dia 3 de maio. Uma idosa de 91 anos também residente na Capital morreu em 2 de maio.

Também foi registrada uma morte em Ponta Porã, com uma mulher de 91 anos, no dia 1 de maio. Em Jardim, uma mulher de 59 anos morreu no dia 6 e em Dourados um homem morreu dia 7 de maio.

Casos

Em uma semana, Mato Grosso do Sul registrou 330 novos casos de covid. A Capital é o município com maior quantidade de novos casos confirmados, com 156, seguida por Dourados, com 51.

Desde o início da pandemia foram registrados 312.017 casos e 11.041 mortes no Estado. Em 2023 já foram confirmados 18.808 casos de covid, com incidência de 662,4 casos a cada 100 mil habitantes e o total de óbitos é de 104.

Atualmente 19 pessoas estão hospitalizadas no Estado, e cinco delas encontram-se em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Para evitar a disseminação da doença, 1.163 pessoas estão em isolamento domiciliar.