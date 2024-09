Cuide-se: Baixa umidade e altas temperaturas exigem recomendações especiais em escolas

Manter a hidratação é essencial / Divulgação

Diante da onda de calor que vai atingir os municípios de Mato Grosso do Sul nos próximos dias, onde as temperaturas podem chegar até a 40°C, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) emitiu um alerta com recomendações necessárias às escolas estaduais sul-mato-grossenses. Além das altas temperaturas, o Estado ainda vai enfrentar baixos valores de umidade relativa do ar, que ficarão entre 10% e 20%.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), o valor ideal de umidade relativa do ar é entre 50% e 60%. Diante disto, entre as orientações repassadas para as unidades escolares da REE (Rede Estadual de Ensino), estão estas:

1. Suspender exercícios físicos e exposição solar nos momentos mais quentes do dia (entre 10h e 16h), até o final do período de calor extremo, nos demais horários, os professores deverão priorizar a realização de atividades em locais com sombra e ventilação ou arborizados;

2. Adequar as atividades físicas para que não exijam muito movimento e desidratação, com pausas para hidratação e descanso;

3. Solicitar aos estudantes e servidores que levem garrafas com água, para beber com frequência, liberando-os sempre que houver a necessidade de reposição;

4. Oferecer alimentação mais leve aos estudantes, dando preferência aos alimentos “in natura”, tais como verduras, legumes, frutas e outros que possuam bastante água em sua composição;

5. Caso algum estudante ou servidor passe mal em razão das altas temperaturas, a escola deve seguir o protocolo já utilizado, qual seja, encaminhar esse aluno ou servidor para um local com boa ventilação, ligar, no caso do estudante, para os pais/responsáveis e, se necessário, acompanhar até a Unidade Hospitalar mais próxima.

Diante das condições meteorológicas serem extremamente favoráveis para ocorrência dos incêndios florestais, também orienta-se um trabalho de conscientização com os estudantes e famílias a não colocarem fogo em nenhuma situação. De acordo com o secretário de Educação, Hélio Daher, é extremamente importante seguir as recomendações do Cemtec a fim de preservar os estudantes e também os servidores das escolas estaduais.

"É muito importante que não só os estudantes, mas os nossos servidores também se cuidem, vamos orientar também que as famílias sigam com essa hidratação em casa", finaliza o secretário.