De Terenos a Aquidauana, já são 791 casos prováveis da febre Chikungunya

Picada do mosquito Aedes Aegypt transmite a dengue e chicungunya, e a limpeza é o ´principal combate aos criadouros / (Divulgação Fiocruz)

Se considerarmos os seis municípios na rota da BR-267, em direção à região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a quantidade de casos prováveis da febre chikungunya, já chega a quase 800. Proporcionalmente a quantidade de habitantes, Terenos aparece em primeiro lugar no ranking do Estado, com 541 casos prováveis.

Na sequência, está o município de Anastácio, em 29° lugar, com 145 casos prováveis; depois vem Dois Irmãos do Buriti, em 33° lugar, com 56 casos prováveis; Miranda, em 64° lugar no Estado, com 24 casos prováveis; Nioaque, em 68° lugar, com apenas 8 casos prováveis; e Aquidauana, em 70° lugar no ranking estadual, com 17 casos prováveis.

Os dados estatísticos fazem parte do Boletim Epidemiológico publicado pelo Governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Saúde, no dia 22 de maio de 2025.

Demonstrativo parcial extraído do Boletim Epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde no dia 22 de maio de 2025

O Boletim mostra que são 10.194 casos prováveis, sendo 2.701 confirmados e 6 óbitos. O número de casos de chikungunya disparou 295% em Mato Grosso do Sul, em comparação ao mesmo período de 2024, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os dados mostram que os casos prováveis da doença subiram de 3.679 em 2024 para 4.668 em 2025 — um aumento de cerca de 27%.

O município de Aquidauana aparece em posição confortável. Está no 70° lugar no ranking dos 79 municípios do Estado. Isto não significa que a população pode se descuidar das medidas preventivas.

A chikungunya, sobretudo em pacientes com comorbidades, pode progredir com diversas complicações, incluindo neurológicas e cardíacas, o que pode levar a formas graves e risco de morte.

Para evitar a chikungunya, é crucial prevenir a picada do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. Isso pode ser feito através de medidas de proteção individual e controle do mosquito no ambiente. As mesmas medidas preventivas utilizadas para se evitar a dengue.