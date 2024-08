Defensoria garante fornecimento de cannabis medicinal em MS

Reprodução

A Defensoria Pública da comarca de Terenos garantiu o fornecimento de cannabis medicinal para uma jovem de 20 anos com doença neurodegenerativa.



Por meio da atuação da defensora pública Ester Quintanilha Nogueira foi concedida tutela de urgência para a assistida ter acesso ao medicamento. A ação foi movida contra o Município de Terenos e o Estado de MS.



“Conforme os registros, a jovem já realizou vários procedimentos neurológicos, por se tratar de doença neurodegenerativa progressiva e incurável. Por isso o neurocirurgião que acompanha a autora prescreveu a utilização da cannabis medicinal", pontua.



A defensora pontua, ainda, que assistida é interditada e diagnosticada com a doença desde os nove anos, depende de tratamento com canabidiol, que não está disponível no SUS e só pode ser adquirido via importação direta conforme regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). “A falta deste tratamento poderia agravar sua condição, aumentando o risco de disfagia, asfixia e pneumonia aspirativa”, destaca.