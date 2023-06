Dengue no Mato Grosso do Sul subiu de 8 mil para mais de 32 mil casos em dois anos

Casos de dengue aumentaram de maneira assustadora no Mato Grosso do Sul

O governo do Estado do Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, vai destinar aos seus municípios um total de R$ 4milhões em recursos, para serem investidos em ações contra o aumento dos casos de síndrome respiratórias agudas, com influenza, covid e dengue. Os casos somados nos cinco primeiros meses desse ano, superam o total dos últimos dois anos juntos.

Em uma semana, o número de casos confirmados de dengue subiu de 30.821 para 32.155 em Mato Grosso do Sul. O número de pessoas contaminadas é maior que o total registrado nos últimos dois anos. Em 2022, foram contabilizados 21.328 casos confirmados. Já no ano anterior, 2021, o Estado registrou 8.027 casos.

Segundo publicação no DOE (Diário Oficial do Estado) desta sexta-feira, 23, o valor será dividido entre os 79 municípios. E pelos cálculos Aquidauana, com uma população estimada pelo documento oficial em 48.180, deve receber algo no valor de R$51.200. Já a vizinha Anastácio, com uma população de 25.336, também receberá o mesmo montante.