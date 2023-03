Deputado Antônio Vaz intensifica luta em prol de autistas no MS

Ao longo desta semana, o deputado estadual Antonio Vaz apresentou 3 solicitações para melhorar a situação dos autistas no Mato Grosso do Sul.

O primeiro foi um requerimento ao Governo do estado, para solicitar informações acerca da implantação dos Centros de Ensino Estruturado para pessoas com Transtorno de Espectro Autista, regulamentada pela Lei n° 5.614 de 2020, de autoria do próprio deputado.

Também foi apresentada uma indicação para a disponibilização pelo SUS de psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e outras especialidades que sejam de necessidade para os autistas do município de Guia Lopes da Laguna, podendo ser possível convênio entre o Estado e Município.

Por fim, Antonio Vaz, que sempre foi ativo na luta pela causa dos portadores de TEA, apresentou durante a sessão plenária desta quinta-feira, um Projeto de Lei que visa a criação os Centros Regionais de Referência (CRR) com o objetivo de organizar e fortalecer as redes municipais de saúde e assistência social no atendimento às pessoas com autismo e seus familiares.

Hoje, a cada 59 crianças, uma possui Transtorno do Espectro Autista (TEA) - dados obtidos do relatório do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Diante disso, se faz necessário que este público seja contemplado por políticas públicas que garantam a eficácia dos atendimentos médicos e assistenciais, não olvidando dos princípios constitucionais do direito a saúde e equidade. Ressaltou o deputado.