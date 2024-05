Dez mil Cadernetas da Criança serão enviadas ao Rio Grande do Sul

Vacinação para público infantil / Divulgação

O Rio Grande do Sul vai receber até o final desta semana mais 10 mil unidades da Caderneta da Criança - Passaporte da Cidadania. O livreto, entregue nas maternidades quando do nascimento de crianças, é utilizado pelas famílias e por profissionais como um registro abrangente da saúde até os 9 anos de idade. A Saps (Secretaria de Atenção Primária à Saúde) é a responsável pelo envio do material ao estado para distribuição. O objetivo da ação é fazer a reposição das cadernetas perdidas pelas famílias por conta da tragédia climática.

Serão 5 mil de cadernetas na versão menino e 5 mil na versão menina, que sairão da Base Aérea de São Paulo com destino a Porto Alegre, capital gaúcha. O quantitativo emergencial foi solicitado pelo estado. O órgão responsável pelo recebimento é a Secretaria Estadual de Saúde do RS que, com o apoio do Ministério da Saúde, fará a distribuição para os municípios, com prioridade aos mais afetados pelas enchentes.

Os livretos também serão distribuídos em abrigos e para as famílias desalojadas que tenham perdido o material, conforme a necessidade de cada território. O Rio Grande do Sul passa por uma grave enchente que já deixou 163 mortos e 72 desaparecidos até o momento.

Nova caderneta

Recém-lançada pelo Ministério da Saúde, no início de abril, a Caderneta da Criança voltou a ser impressa pela atual gestão após quatro anos. Este ano, serão distribuídas um total de 6,4 milhões de unidades de forma gratuita a crianças de todo o Brasil - tanto as nascidas em maternidades públicas quanto em instituições privadas. Os primeiros lotes já chegaram a todas as unidades da federação e distritos indígenas. De acordo com a Saps, o quantitativo extra foi impresso para o Rio Grande do Sul devido à catástrofe ocorrida no estado.

A Caderneta da Criança é o guia para acompanhar a situação vacinal na infância, entre outros cuidados fundamentais para a atenção integral e proteção da saúde da criança. Lá, é possível encontrar orientações sobre os direitos e os deveres dos pequenos e dos pais, aleitamento materno, alimentação complementar saudável, vacinas, saúde bucal, marcos do desenvolvimento, consumo, além de informações sobre o acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República