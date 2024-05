Dia D da Saúde Bucal leva serviços a escolas de 56 municípios de MS

Ação educativa de saúde / Divulgação

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento do autocuidado na mudança de hábitos comportamentais e no desenvolvimento saudável dos estudantes, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Saúde Bucal e do Programa Saúde na Escola, realizou na quarta-feira (8) o Dia D da Saúde Bucal. A ação, em parceria com o Ministério da Saúde, aconteceu em 56 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme a coordenadora de Saúde Bucal da SES, Giovana Soares Buzinaro, o Dia D é um importante marco para o fortalecimento das ações da equipe de saúde bucal no Programa Saúde na Escola.

“O Dia D estabelece novas estratégias que geram impacto nos índices epidemiológicos dos agravos em saúde bucal. Em comemoração ao primeiro ano de assinatura da Lei 14.572/23, que inclui a Política Nacional de Saúde Bucal no SUS (Sistema Único de Saúde), as ações do dia 8 de maio refletem a significância das equipes de saúde bucal na assistência e cuidado à população”, assegurou Giovana.

A ação estimulou a prevenção desde a infância e adolescência, evitando danos durante a vida adulta. Foram contempladas as áreas de educação em saúde bucal, prevenção com aplicação tópica de flúor e escovação dental supervisionada, ART (Tratamento Restaurador Atraumático), técnica baseada no conceito de mínima intervenção e máxima preservação das estruturas dentárias.

“Cumpre destacar que o objetivo é que essas ações sejam continuadas, principalmente, com a inserção da técnica do ART nas escolas, por se tratar de um tratamento restaurador que pode ser feito fora do consultório odontológico com uso de isolamento relativo, ela proporciona o acesso ao serviço odontológico para populações que estão em áreas remotas ou possuem dificuldades de chegar ao atendimento da unidade de saúde”, explicou.

Participaram da ação os municípios de Água Clara, Amambai, Anaurilândia, Angélica, Antonio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Deodápolis, Dourados, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Juti, Ladário, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo horizonte do Sul, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Tacuru, Terenos e Três Lagoas.

*Com informações da SES