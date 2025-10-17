Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos
Vacinação na estação / Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D Nacional de Multivacinação em Aquidauana. A ação será realizada das 8h às 14h, na Estação Ferroviária, e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.
Para receber as vacinas, é necessário comparecer com a Caderneta de Vacinação e apresentar o Cartão do SUS ou CPF da criança ou adolescente.
A campanha é uma oportunidade para pais e responsáveis garantirem que os menores estejam com o esquema vacinal em dia, especialmente contra doenças preveníveis por vacina, como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, hepatite e HPV.
Além do cuidado com a saúde, quem se vacinar durante o período da campanha ainda poderá participar de um sorteio de quatro bicicletas. O sorteio acontecerá no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Três unidades de saúde estarão abertas das 7h às 13h
Geral
As vítimas tiveram fraturas e foram levadas ao Pronto-Socorro
Geral
Medida também visa reduzir emissões de carbono
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS