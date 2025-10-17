Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Vacinação na estação / Divulgação

Para receber as vacinas, é necessário comparecer com a Caderneta de Vacinação e apresentar o Cartão do SUS ou CPF da criança ou adolescente.

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D Nacional de Multivacinação em Aquidauana. A ação será realizada das 8h às 14h, na Estação Ferroviária, e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

A campanha é uma oportunidade para pais e responsáveis garantirem que os menores estejam com o esquema vacinal em dia, especialmente contra doenças preveníveis por vacina, como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, hepatite e HPV.

Além do cuidado com a saúde, quem se vacinar durante o período da campanha ainda poderá participar de um sorteio de quatro bicicletas. O sorteio acontecerá no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

