Acessibilidade

17 de Outubro de 2025 • 19:16

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Dia D de Multivacinação será neste sábado na Estação Ferroviária

Ação acontece das 8h às 14h e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes até 15 anos

Redação

Publicado em 17/10/2025 às 16:54

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vacinação na estação / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado, 18 de outubro, o Dia D Nacional de Multivacinação em Aquidauana. A ação será realizada das 8h às 14h, na Estação Ferroviária, e tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade.

Para receber as vacinas, é necessário comparecer com a Caderneta de Vacinação e apresentar o Cartão do SUS ou CPF da criança ou adolescente.

Leia Também

• Anastácio realiza ação de vacinação na comunidade Águas do Miranda

• Vacinação antirrábica e contra gripe chega à Águas do Miranda

• Mutirão de vacinação para crianças e adolescentes segue ativa em Nioaque

A campanha é uma oportunidade para pais e responsáveis garantirem que os menores estejam com o esquema vacinal em dia, especialmente contra doenças preveníveis por vacina, como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningite, hepatite e HPV.

Além do cuidado com a saúde, quem se vacinar durante o período da campanha ainda poderá participar de um sorteio de quatro bicicletas. O sorteio acontecerá no dia 29 de novembro, às 8h, na Lagoa Comprida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Renda

Equipe Multidisciplinar inicia oficinas culinárias em Aquidauana

Saúde

Aquidauana registra morte por dengue em meio a avanço da doença

Saúde

Bonito realiza Dia D de Multivacinação neste sábado

Três unidades de saúde estarão abertas das 7h às 13h

Saúde

Casos de intoxicação por metanol chegam a 41 no Brasil

Publicidade

Saúde

Bonito adota medidas para evitar sobrecarga em hospital municipal

ÚLTIMAS

Geral

Duas idosas sofrem quedas acidentais e são socorridas em Corumbá

As vítimas tiveram fraturas e foram levadas ao Pronto-Socorro

Geral

MS poderá captar recursos internacionais para conservar florestas

Medida também visa reduzir emissões de carbono

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo