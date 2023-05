Dia mundial da higiene das mãos é voltado para cuidar da saúde

Salve vidas: higienize suas mãos / Ronald Regis/O Pantaneiro

É das “mãos”, não das mães! Pode expressar uma causa banal, mas por incrível que pareça, está diretamente ligada à nossa saúde. Afinal, é ela que levamos aos olhos, nariz, ouvidos, seguramos o celular, ingerimos alimento ou cumprimentamos uma pessoa. Enfim, é pelas mãos que pode entrar no nosso organismo muitas das impurezas ou até mesmo transmitirmos para outra pessoa.

A campanha mundial ‘Salve vidas: higienize suas mãos, promovida pela OMS (Organização Mundial da Saúde), e apoiada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), abrange tanto aos profissionais da saúde, que através do toque podem transmitir ou se contagiar com um vírus, como cada um de nós, particularmente, no nosso dia a dia. Passado o período mais intenso do contágio pelo corona vírus, esse costume de higienizar as mãos, que nunca deveria ter sido negligenciado, passou a ser deixado de lado por algumas pessoas e até alguns profissionais de saúde. Se na pandemia da covid-19, o hábito de lavar as mãos ganhou um reforço significativo, a medida deve permanecer valorizada e praticada com frequência.

Dados oficiais da OMS (Organização Mundial da Saúde), mostram que com o ato de higienizar as mãos é possível reduzir em até 40% a incidência de infecções e doenças. A contaminação relacionada à assistência à saúde, afetam centenas de milhões de pacientes em todo o mundo e impactam, significativamente, os pacientes e os sistemas de saúde. Em países desenvolvidos essas infecções representam cerca de 5% a 10% das internações hospitalares e em países em desenvolvimento pode acometer mais de 25% dos pacientes.

No caso individual, no dia a dia de uma pessoa, pode-se citar o sarampo, gripe, tuberculose, como exemplos de infecções causadas pelo ato de levar as mãos aos olhos.

Lavando as mãos

Molhe as mãos com água corrente limpa, feche a torneira e aplique sabão;

ensaboe as mãos esfregando-as com o sabonete. Ensaboe as costas das mãos, entre os dedos e sob as unhas;

esfregue as mãos por pelo menos 20 segundos (tempo da música “parabéns para você”);

seque as mãos com uma toalha limpa ou um secador de ar (este quando for possível).