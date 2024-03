Distribuição de medicamento para a hanseníase é regularizada

Reunião com o grupo de políticas para tratamento da hanseníase / Divulgação

O Ministério da Saúde informa que a distribuição do medicamento para o tratamento da hanseníase começou a ser realizada nesta quarta-feira (27) para estados e municípios, após a suspensão temporária do fornecimento.

Os medicamentos utilizados no tratamento de primeira linha da hanseníase, a poliquimioterapia única e a clofazimina são fornecidos ao Brasil por meio de doação do Programa Global de Hanseníase da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundação Novartis. Vale destacar que existe apenas uma fábrica no mundo que produz o medicamento e que problemas com a fábrica significam a falta do remédio em todos os países.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics), Carlos Gadelha, participou de uma reunião com o grupo da hanseníase e afirmou que a situação dos remédios foi regularizada após reunião envolvendo todas as áreas competentes da pasta.

"A hanseníase tem uma alta prioridade para distribuição de medicamentos neste governo. Inclusive estamos avançando em um programa de produção de inovação, em que temos sempre um diálogo franco com a sociedade para unir e construirmos juntos uma melhor qualidade de vida aos brasileiros”, disse Gadelha.

O secretário reforçou que assegurar a adequada assistência à população, assim como garantir o acesso a medicamentos de compra centralizada, também são prioridades da atual gestão do Ministério da Saúde. A pasta segue atenta ao cumprimento dos prazos contratuais e aos cronogramas de entrega para o adequado abastecimento de medicamentos na Rede de Atenção à Saúde.