Dr. Jamal Suleiman faz participação no Globo News ao vivo de Aquidauana

Especialista em entrevista / Reprodução: Globo News

O médico infectologista Jamal Suleiman fez participação na edição do Globo News de sábado, 17. Ao vivo da casa Branca de Aquidauana, o especialista falou sobre a alta da febre maculosa, doença que assusta pela letalidade.

A participação aconteceu na cidade pela visita do profissional a família, como o ex-prefeito Fauzi Suleiman e a matriarca dona Zakia.

Suleiman ficou amplamente conhecido no Brasil pela atuação em prevenção contra a covid-19 durante a pandemia, comentando as decisões de restrição em contenção do vírus.

Na última edição do Globo News, o infectologista do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, explicou que o surto acontece em Campinas, em São Paulo. Os últimos casos foram notificados em uma fazenda da região.

Apesar do alerta, Suleiman reforça que a febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável. A doença é causada por uma bactéria transmitida pelo parasita, com sintomas de 12 a 15 após a exposição. Os primeiros sintomas são: febre, vômito, dor muscular e diarreia.

Por ser causado pela bactéria disponível no carrapato, o tratamento possui uso de antimicrobiano específico e de baixo custo, ministrado por via oral quando o paciente tem condições de ingerir a medicação.