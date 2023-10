Em clima de descontração, pacientes participam de ação na ESF Guanandy

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SESAU), promove desde o início deste mês ações alusivas ao “Outubro Rosa”, uma Campanha Nacional de Prevenção aos Cânceres de Mama e Colo do Útero.

As ações da campanha estão sendo realizadas com orientações sobre a prevenção do câncer de mama; solicitação de exame de mamografia; realização de coleta para o exame preventivo (citopatológico colo de útero) e a realização de teste rápido de sífilis, HIV, Hepatite B e C.

E na manhã dessa quarta-feira (18), a ação aconteceu para os pacientes atendidos na Estratégia de Saúde da Família (ESF) Guanandy, com dinâmicas, palestra e tomaram conhecimento da importância do autocuidado, que vai desde tomar a medicação corretamente, até mesmo, cuidados pessoais e higiene.

“O câncer é de janeiro a janeiro, o autocuidado é diário e é para homens e mulheres. Conhecer o corpo, fazer o preventivo, se conhecer e ter a consciência que precisamos primeiro cuidar de nós mesmos, para depois cuidar do próximo”, alertou a enfermeira da ESF Guanandy, Luciene Torres.

Animados, os pacientes, após ouvirem atentamente as informações e participarem do Hiperdia, aferimento de pressão e exames para pré-consulta, posaram para fotos na “Caixa da Barbie do Outubro Rosa”.

As atividades do “Outubro Rosa” seguem com a seguinte programação:

- Dia 19, na ESF João André Madsen; dia 20, na ESF Camisão (ambulância coletando preventivo nos locais mais distantes); dia 24, ESF Jorge Carneiro e ESF Cândido Pinheiro; dia 25, na ESF Nova Aquidauana e ESF São Pedro; dia 26, na ESF Claudio Fernando Stella e ESF Pinheiro; dia 27, na ESF Camisão, ESF Tiago Bogado e ESF Izaura Baes; dia 30, na ESF Trindade e no dia 31, na ESF Modesto – Morrinho.