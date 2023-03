Em palestra na UFMS, Professor Carlão sensibiliza sobre doação de medula e sangue

Alunos que participaram da palestra / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Lembrado pela luta na conscientização da doação de sangue e medula óssea, Carlos Alberto Rezende, mais conhecido como Professor Carlão, palestrou nesta quarta-feira (22) no bloco da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), campus II de Aquidauana.

Instituto Sangue Bom realiza há cinco ano o trabalho com meta de orientar, conscientizar e organizar campanhas de doações em prol da vida.

"Consequentemente, tentando organizar uma futura população doadora de órgãos. Por ser transplantado de medula óssea, posso falar, por ter vivido todos os estágios desse processo, percebi que [a doação] contribuiu para minha existência. São processos que contribuem como um gesto de amor, atitudes, de ajuda", disse.

Há alguns anos, o professor recebeu a doação de um paranaense, de 29 anos, que considera um irmão de sangue, portanto, acredita que doações são efetivamente provas de humanidade e respeito ao próximo.

"Primeiro agradeço a vida que tenho através disso estou aqui tentando passar a importância da doação, lutar para que outras pessoas tenham a mesma graça que estou tendo, fazendo que mais pessoa procurem órgãos especializados, o hemocentro da região, se cadastrar, para que esse produto, que não pode ser produzido artificialmente, possa salvar a vida de alguém", reforça.

As palestras acontecem em diversos campus do interior do Estado pela campanha do Instituto, "Num momento pós-pandemia é oportuno dizer que um aperto de mão fez falta, hoje podemos abraçar e fazer mais, salvar uma vida, doando bolsa de sangue. Vamos falando de amor".