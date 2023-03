Castramóvel de Aquidauana já atendeu 857 animais em 7 meses

Gatos e cães atendidos / Foto: Divulgação

Desde a inauguração, o Castramóvel de Aquidauana já atendeu mais de 857 animais, em serviços de castração gratuita e informações de cães e gatos, durante os sete meses e funcionamento. A prefeitura divulgou os dados nesta segunda-feira (27), com balanço do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental.

O serviço passou a ser disponibilizado, com apoio do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) devido à grande demanda de felinos machos e fêmeas sem castração. Em uma primeira etapa, devido a alarmante quantidade de filhotes e até felinos adultos abandonados e, também, resgatados pelas ONGs locais, o Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental organizou um cronograma visando atender essa demanda emergencial dos felinos, para depois fazer os cachorros e cadelas.

Desde o início das cirurgias, já foram ofertadas 857 castrações, sendo 597 gatos machos, 124 fêmeas. Dos agendamentos, 136 tutores ou protetor ambiental deixaram de levar o animal com cirurgia marcada.

Os felinos já castrados foram encaminhados pelas ONGs abrigos de Aquidauana e, também, uma parcela pertencia aos moradores, que cadastraram os animais na SEVISA ou nos dias de mutirão do Castramóvel. Com auxílio da unidade Castramóvel, a equipe do CCZ de Aquidauana tem atendido semanalmente, de forma gratuita, a toda a população de baixa renda, conforme determina o Conselho de Medicina Veterinária.

O Centro de Controle de Zoonoses é uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento vinculada ao Núcleo de Vigilância em Saúde, por intermédio do Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, destinado para a realização de ações e atividades estratégicas das vigilâncias, castramóvel e controle de vetores previstas nos Planos de Saúde e Programações Anuais de Saúde.

O CCZ visa o fortalecimento, à adequação e ao aperfeiçoamento das ações e dos serviços de saúde voltados para a vigilância e proteção a animais de estimação e de grande porte de uso econômico, em situação de maus-tratos e/ou soltos, controle populacional de cães e gatos, e a prevenção e controle de zoonoses causados por animais de relevância para a saúde pública, atendendo as legislações sanitárias municipais, estaduais e federais vigentes.

Desde que foi inaugurado em agosto de 2022, pelo prefeito Odilon Ribeiro e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, o CCZ de Aquidauana é o local que serve de base de atividades do Castramóvel para o programa de controle de populações de gatos e cães, machos e fêmeas.

Além disso, o CCZ de Aquidauana também acolhe animais de grande porte, como cavalos, bois apreendidos, confiscados ou abandonados, em espaço adequado para estadia, alimentação, observação e manejo.

No CCZ de Aquidauana também é oferecido abrigo temporário, enquanto são realizados os testes de leishmaniose e outros cuidados que se fizerem necessários, garantindo o bem-estar dos animais domésticos, de pequeno porte abandonados ou apreendidos, em situação de maus-tratos, até que sejam doados ou encaminhados para um fiel depositário.

Cadastro e denúncia

A realização do cadastro para as cirurgias de castração é realizada exclusivamente no Setor de Vigilância Sanitária e Ambiental, na Rua José Bonifácio nº455, Bairro Alto, com horário de atendimento das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira. O proprietário do pet deve comparecer presencialmente e apresentar o RG, comprovante de residência e comprovante de renda. Para mais informações e/ou realização de denúncias de maus tratos a animais, entre em contato no telefone 3241-1205 e 99996-1218 (WhatsApp).

Animais ausentes

No último quadrimestre de 2022, 95 animais de cidadãos que agendaram a castração não compareceram para a cirurgia. De janeiro até a semana passada, o CCZ computou já 19 faltas, ou seja, cidadãos que agendaram e não levaram seu gatinho(a) para castração.

Conforme explicou o coordenador da Vigilância Sanitária e Ambiental, Antônio Damasceno, a equipe avisa com antecedência os proprietários, pois o animal precisa estar em jejum para a cirurgia.

“Nossa equipe avisa com antecedência o proprietário. É importante que o cidadão compareça quando for agendado, pois a vaga fica reservada. Se a pessoal não leva seu pet, não avisa, não desmarca, isso acaba tirando a vaga de outro pet que poderia ter sido castrado”, pontou Antônio Damasceno.