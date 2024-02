Encontro no TCE-MS conscientiza sobre a importância da doação de medula óssea

Preocupado em promover cada vez mais o bem-estar e uma melhor qualidade de vida aos seus servidores, o Tribunal de Contas do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul promoveu na manhã desta quarta-feira (21), o evento “Doar medula óssea é um ato de amor”. O encontro em alusão ao “Fevereiro Laranja”, mês dedicado à conscientização do diagnóstico precoce da leucemia e a importância da doação de medula óssea, contou com o apoio da Secretaria de Gestão de Pessoas e do setor de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida.



Na abertura do evento, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, destacou que além do Tribunal de Contas possuir a atribuição técnica, é importante que atue também em ações que promovam ajuda às pessoas.



“Um órgão que na sua totalidade é técnico, de uns tempos para cá, incorpora, juntamente com sua assessoria, com as divisões de fiscalização, com o setor de comunicação, não somente a fiscalização do dinheiro público, mas também oportuniza o espaço físico para oferecer à sociedade uma melhoria de vida, de dignidade e respeito. E esta data vai ficar marcada para todos nós porque a doação é um ato de amor e podermos ofertar um pedacinho de nosso corpo para salvar uma vida, não tem preço”, afirmou o presidente da Corte de Contas.



A leucemia ocupa o 9º lugar entre os tipos de câncer mais comuns em homens e o 11º lugar, entre as mulheres. Na palestra, a chefe de captação do Hemosul, Lucéia Maria Fernandes, destacou que a maior dificuldade é encontrar doadores compatíveis, e daí a importância da desmistificação que há em relação à doação de medula óssea. “A busca dessa compatibilidade é feita primeiramente na família, entre os irmãos. Caso não seja encontrado um doador compatível, uma nova busca é realizada no registro nacional”.



A palestrante destacou que a desinformação ainda dificulta o cadastramento de novas pessoas. “Em 23 anos de cadastro, Mato Grosso do Sul dispõe de um banco com mais de 190 mil doadores, e, em todos esses anos, mais de 20 pessoas já foram compatíveis e efetivaram a doação. Juntando todos os estados, o Brasil conta com mais de 5 milhões de pessoas cadastradas”, revelou Lucéia Fernandes.



Depoimentos



O encontro contou também com a participação de dois convidados especiais - Vanessa Mansano e Alessandro Nahabedian. Cadastrados como doadores de medula óssea, eles compartilharam a emoção de terem sido compatíveis com pessoas diagnosticadas com o câncer na medula.



“Sou privilegiada por ter sido compatível. A doação da minha medula conseguiu salvar uma vida na Turquia. Em 2014 fiz o meu cadastro e no ano seguinte, em dezembro de 2015, recebi o telegrama dizendo que tinha uma pessoa com possível compatibilidade. E em janeiro de 2016 ocorreu o transplante. Foi tudo maravilhoso, fui muito bem atendida e tudo foi custeado pelo SUS. Salvar uma vida não tem preço, por isso eu faria tudo de novo”, declarou Vanessa.



“Há alguns anos sou cadastrado, e no ano passado recebi a notícia da compatibilidade de 100% de minha medula para uma pessoa aqui do Brasil, que mora em São Paulo. É uma experiência incrível ser um doador, saber que você conseguiu salvar uma vida. É muito importante o TCE-MS abrir as portas para ajudar na conscientização das pessoas para que se tornem doadores também”, explicou Alessandro Nahabedian.



Para a gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan, conscientizar a população sobre a importância da doação de medula óssea é imprescindível. “Muitas pessoas que são doadoras de sangue não são cadastradas para doação de medula óssea. Por isso, fizemos este evento no Tribunal de Contas com o objetivo de orientar os servidores e esclarecer as dúvidas, desmistificando os mitos e tabus que cercam a doação de medula óssea”.



Tatiana ainda informa que a partir de amanhã, quinta-feira (22), os servidores poderão realizar a coleta de sangue e fazer o cadastro para serem doadores. “Estaremos no setor médico do TCE-MS realizando esse cadastramento a partir de amanhã. Uma campanha que espero que toque o coração de todo mundo e que a gente possa, de uma forma efetiva, realmente ajudar”, concluiu.



Leucemia



A leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2019 a leucemia teve mais de 10 mil novos casos. Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dor nas articulações e ossos.



A campanha Fevereiro Laranja ressalta a importância da doação de medula óssea. A doação é muito importante, pois a cada cem mil pacientes, apenas um doador é compatível.