Equipes de resgate e saúde participam de oficina de prevenção ao suicídio

Capacitação de servidores / Foto: Divulgação

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Aquidauana, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Aquidauana e cidades da região participam da Oficina de Prevenção do Suicídio, na ESF Vila Pinheiro.

De quarta a sexta-feira, 27 a 29, a capacitação visa ações de promoção a saúde mental e prevenir casos de suicídio, a oficina é realizada pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Rede de Atenção Psicossocial, em parceria com o Cosems/MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul) e participação do DSEI/MS (Distrito Sanitário Indígena de Mato Grosso do Sul.

"A capacitação integra o projeto estadual, que tem como foco o monitoramento dos dados de mortalidade e tentativas de suicídio, bem como, ofertar capacitação, dar suporte e subsídios aos municípios para a organização dos serviços e melhoria nos processos de trabalho dos profissionais de saúde, para o acolhimento e atendimento da pessoa em sofrimento psíquico", descreve a prefeitura.

Alem de Aquidauana, equipes e Anastácio, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena, Miranda e Ladário participam do encontro.