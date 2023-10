ESF Izaura Baes fecha para reforma

ESF Izaura Baes / Foto: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento informou que a partir desta quinta-feira, 5, a ESF Izaura Baes, na Nova Aquidauana, estará fechada para reforma completa.

Em nota, a pasta disse que o espaço segue em manutenção e, até dia 13, os pacientes da ESF Izaura Baes deverão ir ao ESF Nova Aquidauana para serem atendidos.

Já a partir do dia 16, os pacientes da ESF Izaura passarão a ser atendidos no prédio da Rua Doze, s/nº, entre as ruas Antônio Graça e Avenida vice-prefeito Timóteo Proença.

"Pedimos a compreensão da população, pois a reforma se faz necessária para beneficiar aos pacientes e os profissionais de saúde".