ESFs de Aquidauana recebem ação de saúde mental

Ação ao longo do mês / Foto: Divulgação

Unidades de saúde de Aquidauana recebem ações do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Palestras em ESFs abordam importância de pedir ajuda.

Segundo a prefeitura, as palestras abordam temas relevantes como a prevenção ao suicídio, a importância de cuidar da saúde mental e a desmistificação da profissão de psicólogo.

A cada palestra ministrada pelos psicólogos da SESAU é trabalhada sobre a temática da ajuda, da prevenção, cuidados e tratamento. “Nossos profissionais são aptos a cuidar e trabalhar sobre a campanha, até mesmo, porque cuidamos com maior cuidado de pessoas diagnosticadas com depressão.

"Enfatizamos que os nossos profissionais estão aqui para cuidar de toda nossa população. Não se acanhem, busquem ajuda, estamos aqui para quem precisar de apoio”, destacou a secretária da Sesau, Patrícia Panachuk.

A SESAU já esteve promovendo ações do Setembro Amarelo nas ESF’s: Célia Vaz, Claudio Fernando Stella, São Pedro, Morrinho, Pinheiro, Candido Pinheiro, João André Madsen, Piraputanga, Guanandy, Camisão e Izaura Baes.

Nesta quarta-feira (20), as palestras acontecem nas ESF’s Taunay e da Nova Aquidauana. Posteriormente, segue a campanha Setembro Amarelo com atividades nas ESF’s Cipolândia (21), Trindade (22), João Jorge Carneiro e São Francisco (25), José Vória (26) e Tiago Bogado (29).