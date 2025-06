Estado amplia acesso a medicamento que previne o HIV

Ministério da Saúde

Mato Grosso do Sul está expandindo a oferta do medicamento que previne a infecção pelo vírus HIV. A medicação é indicada para pessoas que não têm o vírus, mas estão em situação de risco, como quem tem múltiplos parceiros, faz sexo sem preservativo ou convive com alguém que vive com HIV.

Atualmente, o medicamento é distribuído gratuitamente em 40 unidades de saúde no estado — 24 delas em Campo Grande e 16 em cidades do interior. A previsão da Secretaria de Estado de Saúde é levar o serviço para mais cinco municípios até o final de 2025, ampliando o acesso e descentralizando o atendimento.