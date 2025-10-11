Farmácia Básica de Anastácio não abre neste sábado por conta do feriado

Atendimento será retomado no próximo dia útil, informa Secretaria Municipal de Saúde
Farmácia Básica Municipal de Anastácio / Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio informou que a Farmácia Básica do município estará fechada neste sábado, 11 de outubro, em razão do feriado prolongado.
O serviço será retomado normalmente no próximo dia útil, na segunda-feira (13), com atendimento no horário habitual.
A pasta orienta que os pacientes que necessitam de medicamentos programem a retirada com antecedência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Saúde
Sobe para cinco o número de mortes causadas por metanol em SP
Brasil tem 209 casos suspeitos de intoxicação por metanol
MS intensifica ações contra bebidas adulteradas com metanol
Economia
Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília
Economia
Os preços variaram de R$ 2.686,30 a R$ 4.241,99
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS