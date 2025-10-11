Acessibilidade

11 de Outubro de 2025 • 15:23

Farmácia Básica de Anastácio não abre neste sábado por conta do feriado

Atendimento será retomado no próximo dia útil, informa Secretaria Municipal de Saúde

Redação

Publicado em 11/10/2025 às 10:09

Farmácia Básica Municipal de Anastácio / Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anastácio informou que a Farmácia Básica do município estará fechada neste sábado, 11 de outubro, em razão do feriado prolongado.

O serviço será retomado normalmente no próximo dia útil, na segunda-feira (13), com atendimento no horário habitual.

A pasta orienta que os pacientes que necessitam de medicamentos programem a retirada com antecedência.

ÚLTIMAS

Economia

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 27 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Economia

Pesquisa do Procon de MS revela que videogames variam até 57% no e-commerce

Os preços variaram de R$ 2.686,30 a R$ 4.241,99

